Marcel Ruíz sobre jugar en selección guatemalteca: "No es cierto, no sé quién inventó eso"

El nombre de Marcel Ruíz sonó en los últimos días porque fue vinculado para representar a la selección de guatemalteca, algo que el propio jugador ya descartó por completo..

Actualmente, el entrenador mexicano, Luis Fernando Tena dirige al combinado de Guatemala, lo que hizo que el rumor de Marcel fuera convocado con los chapines creciera. Sin embargo, el futbolista aclaró que posiblemente se trató de una confusión con su ascendencia cuba.

“No sé quién inventó ese rumor, pero no soy de Guatemala ni tengo ascendencia guatemalteca, ni nada. Tengo ascendencia cubana, no sé si por eso se han confundido, pero eso es mentira”, explicó en entrevista con el periodista Andrés González

”YO NO SÉ LA VERDAD QUIEN INVENTÓ ESE RUMOR” Marcel Ruiz jugador del Toluca de la Liga MX, desmintió categóricamente cualquier opción de jugar con Guatemala. @andresglezr pic.twitter.com/kqjEoAJaEp — Ronal Mota (@RonalMotaF27) July 28, 2022

Marcel nació en Mérida, Yucatán, en México por lo que el futbolista de Toluca confesó que recibió ‘bullying’ de sus compañeros por este rumor.

“Me dio risa, todos los compañeros comenzaron a molestar con el tema porque obviamente todos saben que no hay forma de representar a Guatemala, me molestaron y lo tomé tranquilo. No fue un tema que me molestara, ni que me quitara el sueño, pero nada de eso es cierto”, finalizó.

TAMBIÉN TE PUEDE INTERESAR:TIAGO VOLPI SOBRE DANI ALVES: 'YO QUERÍA QUE VINIERA A TOLUCA'