Leo Fernández: 'Toluca no piensa en el Azteca, donde sea vamos a buscar el resultado'

Leo Fernández aseguró que el Estadio Azteca no le pesará al Toluca en la Semifinal de Vuelta, ya que con la unión que tiene el equipo el escenario queda en segundo plano.

"Es un estadio histórico pero con toda la tranquilidad, este equipo no puede pensar en un estadio, un estadio no nos puede pesar. Sentimos que estamos todos juntos, somos once contra once, más los que entran. El estadio es lo de menos, nos toca hacer lo que tenemos que hacer, en el estadio donde sea vamos a buscar el resultado", comentó el atacante escarlata.

Sin embargo, las estadísticas apuntan a todo lo contrario ya que el Toluca no ha podido descifrar el enigma que es visitar el Estadio Azteca. En sus últimos cinco compromisos en esta cancha se ha llevado cuatro descalabros y un único empate.

Por esta razón los Diablos deberán de apelar a lo realizado en la jornada 12 del Clausura 2018. Está fue la última ocasión en la que Toluca sacó los tres puntos en el Coloso de Santa Úrsula. En aquella ocasión Rubens Sambueza y Oswaldo González anotaron para los visitantes, mientras que Roger Martínez anotó por los Cremas. “A nosotros nos toca hacer en la cancha lo que tenemos que hacer, ir a buscar el resultado y nada más. Al estadio que sea vamos a ir a ganar el partido”, señaló el uruguayo.

Recordemos que los dirigidos por Ignacio Ambriz no corren con la obligación de sacar la victoria, ya que únicamente necesitan de un empate para clasificarse de nueva cuenta a una final del futbol mexicano y competir por sumar una nueva estrella a su escudo.

TAMBIÉN TE PUEDE INTERESAR: FERNANDO HIERRO SOBRE CHICHARITO: 'ES EL JUGADOR QUE TODO ENTRENADOR QUERÍA TENER'