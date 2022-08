Nacho Ambriz: Cruz Azul no sufre por partida de 'Santi' sino por falta de adaptación de Aguirre

Ignacio Ambriz, entrenador de los Diablos Rojos del Toluca, señaló que su siguiente rival, Cruz Azul, no tiene una baja de juego por la partida del delantero mexicano Santiago Giménez.

El estratega de los escarlatas explicó en la conferencia posterior al triunfo de su equipo 3-1 sobre los Xolos de Tijuana que la Máquina tiene otro tema qué atender que va más con el entrenador.

“Si me pongo a ver que Santi es un gran jugador, a quien le mando un abrazo y le deseo lo mejor al abrirse las puertas en Europa. No es Santi, atrás tenía un equipo bien armado, de los mejores línea por línea. No se le han dado los resultados, el entrenador Aguirre va llegando, conociendo el futbol mexicano”, explicó Ignacio Ambriz.

Diego Aguirre no ha tenido un buen inicio de torneo con la escuadra de La Máquina, con quien solo ha sumado dos victorias en siete partidos, y viene de una goleada en contra por 0-4 ante Santos Laguna.

El próximo encuentro de los Diablos Rojos del Toluca será el próximo domingo 14 de agosto cuando visiten a La Máquina de Cruz Azul en el estadio Azteca en punto de las 17:00 horas.

