Nacho Ambriz sobre los refuerzos del Toluca: ‘El plan es que conozcan el futbol mexicano’

El entrenador Ignacio Ambriz está decidido a mostrar una nueva y mejorada versión del Toluca y como parte de su reestructuración se encuentran los refuerzos.

Al momento, los Diablos Rojos han anunciado tres refuerzos de cara a la próxima temporada y el estratega se refirió puntualmente al caso del arquero Tiago Volpi, quien dijo tiene cualidades y la adaptación necesaria para volver a desempeñarse en el futbol mexicano.

"Fuera de México no. Volpi no se me hace un tipo que no conozca el futbol mexicano. Sé de su liderazgo y capacidad. Trabajé con él en Querétaro y no se me hace que sea de fuera. El plan es que los refuerzos conozcan el futbol mexicano. Un extranjero necesita adaptación y no estamos para ello", declaró en conferencia de prensa.

Además, dejó en claro que su intención a nivel personal es tomar revancha y demostrar la capacidad de su plantel, pues es consiente que con el apoyo que ha recibido por parte de la directiva, el margen de error que tienen es nulo.

"Meneses es un jugador que hace diferencia en la posición que desarrolla y sabe jugar en posiciones que cuando estaba en León le pedía y lo hacía bien. Las gracias a la directiva y al consejo y el margen de error es mínimo. Son jugadores que aceptan los retos y quieren una revancha futbolística", apuntó.

