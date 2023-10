Nacho Ambriz tras empate de Toluca ante Chivas: 'No puedo irme contento a casa'

El empate a un gol entre Toluca y Chivas en el cierre de la Jornada 10 del Apertura 2023, dejó frustrado al técnico de los Diablos Rojos, Ignacio Ambriz, pues consideró que merecían un mejor resultado.

Con la igualada, el equipo mexiquense llegó a tres partidos sin victoria este torneo, y Ambriz sabe que les ha faltado contundencia. "Un mal sabor. Tienes siete de gol y metes una. Quieres ganar y así no puedes".

"Hemos hecho un buen partido y fuimos superiores a Chivas. No podemos errar tantos goles, ya nos pasó con América. No puedo irme contento a casa", declaró Ambriz en conferencia de prensa al final del juego.

El técnico señaló que con el apoyo de la gente en el Estadio Nemesio Diez, las condiciones estaban para lograr un triunfo, pero no lo lograron. "No me voy contento ni satisfecho porque erramos tantos goles”.

Por otra parte, hizo referencia a lo que aprendió de Hugo Sánchez y cómo tratará de implementarlo en su equipo. "Le gustaba quedarse a que le tirara centros y el remataba, él me enseñó. Cómo venga la tengo que meter, eso le hago saber a mis centros delanteros".

"Siempre estaba preparado y eso él me enseñó y comento eso trato de hacer con los míos". Por último, aseguró que estudiará cómo defiende Tigres para hacerles daño cuando los enfrenten el próximo miércoles 4 de octubre, en la Jornada 11.

