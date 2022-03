Nacho Ambriz tras la derrota ante América: 'El equipo no camina, el responsable soy yo'

Una vez más Toluca perdió el partido en el arranque del partido, el propio Ignacio Ambriz admitió que algo no están haciendo bien porque no es la primera vez que el equipo sale así de desconcentrado.

"Creo que no es la primera vez que empezamos mal, nos ha pasado en varios partidos. No es el primer partido que sufrimos este tipo de desconcentraciones, de visitante ni lo habíamos tenido tan palpable, nos pasó como con Pachuca en donde los primeros minutos no salen las cosas para defender, ni para atacar, hay algo que no se está haciendo bien pareciera que siempre reaccionamos con un gol en contra", reconoció el estratega.

"La verdad es que no tengo palabras para poder saber que las cosas no están bien, el responsable soy yo, el equipo no camina, todas las aficiones quieren ver a su equipo ganar y eso no está pasando, quiero que las cosas se den bien, pero estamos mal, los jugadores hacen lo que yo les pido y nada. Esto no es de creer sino de resultados y esos no están", apuntó.

Respecto a la gris campaña que hasta ahora ha demostrado el equipo, Ambriz sabe que los números no respaldan su gestión y descartó sentirse seguro en el banquillo rojo.

"No, desde que empiezo a dirigir nunca me siento a seguro, estoy seguro de mi trabajo, en la mayoría de los equipos me cuestan que lo entiendan al principio, pero los números están y las decisiones las va a tomar quien tenga que tomarlas", afirmó Ignacio Ambriz.

