Nacho Ambriz tras ser goleado por Pachuca: "No podemos comernos los mocos y quedarnos conformes"

Toluca tuvo un inicio bueno de torneo que lo mantuvo como líder general algunas jornadas, sin embargo, el equipo ha venido a la baja y este domingo tuvo un duro revés en el Estadio Nemesio Diez al ser goleado 1-4 ante Pachuca, es por eso que el entrenador, Ignacio Ambriz, fue duro en la autocritica y sabe que no se pueden confiar.

“La liga está muy disputada, estábamos con cierta comodidad. Si no soy capaz de entender que la liga cada vez está más complicada y hacemos este tipo de partidos, no lo estamos haciendo bien. No podemos comernos los mocos y quedarnos conformes”, sentenció ‘Nachito’ en conferencia de prensa.

Tras la dura goleada ante los Tuzos, el estratega escarlata asumió la responsabilidad y sacó la cara por sus jugadores, al asegurar que él era el único culpable de este descalabro que lo sacó de los primeros cuatro lugares de la tabla general en la Liga Mx.

“El culpable de todo soy yo, hicimos un partido horroroso, un desastre, nunca vi al equipo conectado, pero el único culpable táctica, psicológica y físicamente yo soy el responsable y le pido disculpas a la afición”, finalizó.

