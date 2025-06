'Pollo' Briseño recuerda que se compró después de ganar el Mundial Juvenil con México

Pocos son los que pueden decir que se han proclamado Campeones del Mundo en la cancha del Estadio Azteca, uno de ellos, Antonio Briseño. El 'Pollo' fue parte de aquella generación mexicana que ganó la Copa del Mundo Sub-17 ante Uruguay, en uno de los grandes capítulos del balompié nacional.

Sin embargo, como ha pasado en nuestro país, muchas son las carreras de estos futbolistas que se estancan. Briseño fue de los pocos con un pasó mediano en el futbol mexicano, pero que poco a poco logró destacar en el balompié nacional; madurando en el proceso.

Antonio Briseño | IMAGO7|

En el podcast Capitán Financiero, Briseño juntó a Osvaldo Alanís contaron su experiencia con sus sueldos en México. Entre todas las anécdotas, Briseño contó la del primer auto que compró con su sueldo.

"Me dijo mi papá antes de ser futbolista, tú vas a comprar tu carro con tu dinero, yo te voy a poner la mitad, pero tú lo compras con tu dinero, eso me lo dijo a los 12 años. Fui teniendo participación en el futbol y soy Campeón del Mundo. Me acuerdo que nos pagaron un cheque por ser campeones, nos dieron 180 mil pesos y firmó un contrato con Atlas con premios. Empiezo a hacer cuentas, mi jefe me dijo que me iba a dar la mitad y dije 'muy fácil', me alcanza el BMW", comentó Briseño.

Antonio Briseño | IMAGO7|

"Desubicado"

Briseño, también comentó que cuando subió al primer equipo de los Rojinegros, fue bastante criticado y tachado de ‘desubicado’. El jugador recordó que los jugadores maduros del club, le recomendaron invertir en otras cosas.

“Llegue al Atlas, Campeón del Mundo, me mandan al primer equipo y en mi 135. Volteaban los de Primera División y dijeron ‘este muchacho está desubicadisimo’ y ahí no entendía. Todos me decían 'mejor cómprate un departamento' y yo para qué quiero un departamento, tengo la casa de mis papás”, finalizó Briseño.

