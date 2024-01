Renato Paiva confirma la llega de Juan Escobar a Toluca: 'Espero trabajar con él desde mañana'

El director técnico de Toluca, Renato Paiva, aseguró que en el tema de Juan Escobar como refuerzo de su equipo está cerrado, por lo que destacó sus cualidades, además de revelar que ya habló con él, por lo que lo espera para que mañana se pueda incorporar a los trabajos con el conjunto Escarlata.

"Creo que de Escobar el tema está cerrado, será nuestro jugador con la salida de Pedro, es un jugador que he pedido y le reconozco su nivel por lo hecho por Cruz Azul, experiencia liderazgo, y es un excelente jugador para nosotros", señaló.

De igual manera, el estratega del conjunto de los Diablos enfatizó en que espera que Juan Escobar se incorpore mañana a su equipo, luego de que ya habló con él y sabe que vienen cargas pesadas de partidos y será primordial para mejorar el trabajo en la parte defensiva.

"He hablado con él, sabe del pedido que he hecho de que venga, no necesita de presentación y elogios por sus capacidades, en la posibilidad de tres centrales y dos centrales puede hacer ese trabajo, vamos a tener cargas de partidos que la zaga defensiva no aguantará ese trabajo, lo que Juan nos trae es mucha experiencia, nos puede jugar como lateral derecho, tanto en defensiva y ofensiva, y a partir de mañana pienso que va a trabajar con nosotros", agregó.

No piensa poner en riesgo a Alexis Vega

Al final de la conferencia, el entrenador de Toluca enfatizó en que Alexis Vega presenta desequilibrios musculares, por lo que no piensa en poner en riesgo al futbolista, por lo que espera que esté lo antes posible en su mejor versión.

"Alexis ha hecho un examen para los desequilibrios musculares, no es nada de la rodilla, hay algunos desequilibrios musculares, es el primer paso para problemas musculares, no vamos a arriesgarlo, no hay nadie más que pide que juegue Alexis que yo, pero si no tenemos un Alexis bien no me interesa, pongo en riesgo al hombre y no me da lo que a mí me interesa, tenemos Concachampions, y cuando regrese queremos que sea un Alexis que marque diferencia", concluyó.

