Toluca: Ambriz aseguró que el juego ante Bayer Leverkusen es un buen cierre para un mal torneo

En la antesala del partido amistoso entre el Toluca y Bayer Leverkusen, el entrenador de los Diablos Rojos, Ignacio Ambriz, aseguró que es un honor enfrentar al conjunto alemán y de paso buscarán dejar atrás la mala sensación que quedó en su equipo tras finalizar el torneo entre los últimos de la clasificación.

“Significa mucho. Pocas veces grandes instituciones vienen a jugar a México y hoy nos toca a nosotros. Hay que aprovechar, disfrutarlo. Hoy hablamos con los jugadores de que es un marco muy bonito para terminar el mal torneo que tuvimos”, declaró en conferencia de prensa.

Además, dejó saber que no se quedarán con los brazos cruzados de cara a la próxima temporada y tendrán la oportunidad para sanar esta herida, por lo que buscan armar un equipo competitivo y se refirió puntualmente al caso del arquero Tiago Volpi, quien regresa al futbol mexicano.

“El futbol da revanchas. Me gusta no sentirme cómodo. El futbol es para tratar de superarte cada vez que tienes la posibilidad. Verán otra cara de Club Toluca. Queremos armar un equipo competitivo. Estamos contentos de que Tiago (Volpi) haya aceptado nuestra oferta y no la de otros clubes en México”, apuntó.

Por otra parte, el histórico exmediocampista del Toluca, Sinha, habló previo al juego amistoso, compromiso que calificó como una celebración y consideró que la relación que han forjado ambos clubes puede ayudar a que más jugadores mexicanos puedan cumplir con el objetivo de fichar por un equipo europeo.

“Sería bueno, interesante que trabajáramos mucho en eso. Ha habido mucho contacto desde que se empezó a hablar del partido. Ojalá podamos mantener esa relación y que más jóvenes futbolistas puedan dar el salto a Europa”, explicó para RÉCORD.

TAMBIÉN TE PUEDE INTERESAR: HALO CHAMPIONSHIP SERIES REGIONAL SERÁ EN MÉXICO CON PÚBLICO