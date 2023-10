Toluca: Marcel Ruíz busca cerrar el Apertura 2023 con victorias para llegar 'con todo' a Liguilla

Quieren ir en ascenso. Toluca quiere continuar con su buena racha en esta recta final del Apertura 2023 ante Querétaro este domingo, ya que para Marcel Ruiz seguir cosechando estos puntos permitirá que el equipo siga en ascenso para la liguilla.

Este campeonato ha sido una verdadera locura para los 18 equipos mexicanos, ya que con una simple victoria puedes pasar de los últimos lugares a los primeros. “El torneo está muy raro en el sentido de que con tres puntos puedes pasar del lugar 13 al lugar 6 o 7, está todo muy pegado”, destacó Ruiz.

Por esta razón, Marcel destacó la importancia de haber sacado un resultado positivo en sus últimos dos compromisos: “En el tema anímico nos ayuda mucho. Fueron tres rivales que enfrentamos consecutivamente que normalmente van a estar peleando el liderato, con los tres empatamos, eso nos dice que estamos para competirle a cualquiera".

"Desafortunadamente no hemos tenido victorias pero buscaremos el domingo ya romper esa pequeña racha y arrancarnos con una racha positiva estos últimos juegos para entrar a la liguilla en la mejor posición en la tabla y con la mayor confianza”, agregó el jugador escarlata.

Finalmente, el futbolista mexicano habló sobre el apoyo que ha recibido por su reciente convocatoria con el Tricolor de Jaime Lozano: “Estoy muy contento por el tema del llamado, había trabajado mucho para que se lograra y afortunadamente ahora se me da la oportunidad. Desde que llegué acá me han recibido muy bien (la afición), han sido un apoyo fundamental no solo para mí sino para el equipo, son una gran motivación para nosotros. Estoy muy agradecido con todo lo que han hecho por mí, por cómo me han mostrado su afecto y trato siempre de devolverles un poco en la cancha”.

TAMBIÉN TE PODRÍA INTERESAR: PAUNOVIC SE QUEDA EN CHIVAS; NO SALDRÁ AL ALMERÍA: 'ME QUIERO QUEDAR MUCHOS AÑOS'