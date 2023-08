Tomás Belmonte reveló estar listo para debutar: "Es un gran paso para mi carrera"

Tomás Belmonte está prácticamente listo para debutar con el Toluca. Y es que despues de ser figura del Lanús, el argentino llegó a reforzar a los Diablos Rojos, y se mantiene trabajando para adaptarse lo antes posible para poder estrenarse en el futbol mexicano.

“Estoy muy feliz de poder llegar aquí, a Toluca, un club muy grande, es un gran paso para mi carrera, así que estoy trabajando de la mejor manera, poniéndome a punto con los compañeros, con la intención de dar lo mejor de mí para estar bien todos los fines de semana.

"Vengo de un club muy grande como es Lanús al cual quiero mucho, pero ahora me toca dar este paso a Toluca. Me decido por Toluca porque tiene un proyecto muy bueno, con ganas de pelear arriba, de poder salir Campeón, es lo que todos queremos. La verdad es que el proyecto me gustó mucho y con las ganas de poder triunfar. Estoy muy feliz de poder llegar y ojalá sea con victoria", dijo en conferencia de prensa.

Asimismo, el mediocampista de 25 años reconoció que la Liga MX es competitiva, al igual que el plantel al que llegó y donde debe ganarse un puesto.

"De la liga tengo muy buen parámetro, sé que es muy exigente, nosotros somos un buen equipo y vamos a afrontarlo de la mejor manera.

“Hay muy buenos jugadores en todas las posiciones del equipo, pero yo vengo a aportar lo mío, obviamente con muchas ganas de jugar, tengo mis características que o que pueden hacer bien al equipo; estoy a disposición y en donde me toque y apoyando", expresó.

