Torres Nilo previo a la Final: 'Toluca está sedienta de un título’

Toluca se instaló en la Final del Apertura 2022, después de dejar en el camino al América y se verálas caras ante Pachuca.

Los Diablos Rojos no son campeones desde el torneo Bicentenario 2010, algo de los que es consciente Jorge Torres Nilo, quien quiere cortar esa racha negativa.

"Va a ser una linda final donde los dos queremos lo mismo; ellos tienen su revancha, pero nosotros también tenemos una escasez de años donde la institución está sedienta de un título y nosotros somos los primeros que queremos darle esa ilusión. Confiamos que podamos lograrla", dijo Torres Nilo en conferencia.

El lateral llegó a los Diablos después de una época dorada con los Tigres y sabe muy bien lo que es levantar un título de Liga MX y quiere repetir esta sensación con los choriceros.

"Es una bendición. Con Tigres me tocó participar 10 años y medio y prácticamente el último año en la banca, y creo que tengo la madurez para saber aceptar qué es lo mejor para el equipo y apoyarlo genuinamente. Cuando me toca, los minutos que sean, tratar de aportar lo mayor que pueda y cuando estoy afuera también, desde mi trinchera. Eso al final es un don, el poder apoyar sin hipocresía, en las buenas y en las no tan buenas; en esta temporada me tocó así", dijo el zaguero.

