Turco Mohamed solo piensa en ganar un título con Toluca: "Vinimo para ser campeones"

Las cuentas se hacen en mayo y Antonio Mohamed lo tiene claro. Aunque Toluca sufrió en su visita a Atlas, gracias al hat-trick de Paulinho salió del Estadio Jalisco con los tres puntos, lo que les dio el liderato de la clasificación en el Clausura 2025.

Además, los Diablos se convirtieron en el primer clasificado oficial a Cuartos de Final, ya que no puede caer más allá del sexto puesto. No obstante, el estratega sabe que no pueden celebrar de manera anticipada.

Toluca obtuvo un triunfo sufrido ante los Zorros | IMAGO 7

Mohamed quiere el liderato y el campeonato con Toluca

En la conferencia de prensa posterior al encuentro ante los Zorros, el 'Turco' reconoció que se sentía emocionado. "Estoy contento. Allá adentro estás con la adrenalina al mil, entonces estoy bajando; me tomé una cervecita recién tranquilizándome".

"Estoy contento. Hay cosas para mejorar y sabiendo que nososotros vinimos para acá para ser campeón", declaró el estratega, quien reconoció el gran rival que fue Atlas, pero centrado en sus objetivos finales.

Mohamed reconoció que no pueden celebrar de forma anticipada | IMAGO 7

"Hoy fue un gran triunfo, un gran partido del equipo, en una cancha difícil. Pero ahora tenemos que ir a San Luis, porque nosotros queremos terminar primero", finalizó.

¿Qué necesita Toluca para ser líder del Clausura 2025?

Los Diablos tienen en sus manos su propio destino, por lo que solo necesitan ganar sus dos compromisos restantes ante Atlético San Luis y Cruz Azul para lograrlo. A los potosinos los enfrentarán el miércoles 16 a las 20:00 horas (tiempo del centro de México) y pueden asegurar el liderato si ganan y América y León pierden.

Toluca depende de sí mismo para terminar líder del torneo | IMAGO 7