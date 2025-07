¡Regresa el QB! Dak Prescott se dice listo para iniciar la temporada

Está de vuelta. Dak Prescott está listo para comandar el ataque de los Dallas Cowboys la próxima temporada. El mariscal de campo se perdió nueve juegos de la temporada pasada por una lesión en los isquiotibiales.

Dak Prescott fue baja de los Vaqueros por cinco juegos o más por tercera ocasión en su carrera la temporada pasada. Esto debido a que, en la semana 9 ante los Falcons de Atlanta se lesionó el tendón de la corva derecho.

Volverá tras su lesión | X

Esta lesión lo ha mantenido en recuperación desde inicios de noviembre del 2024, incluso lo ha mantenido bajo observación durante los OTAs y el minicampamento del equipo. Sin embargo, según reveló el propio Dak, estará listo para iniciar el campamento de entrenamiento y, por ende, listo para la nueva temporada.

“Sí, estaré listo para el campamento de entrenamiento. Estoy sano. Creo que pronto me darán de alta oficialmente los doctores, pero estoy sano”, comentó el mariscal de campo en los entrenamientos del equipo.

We talked with Dak Prescott today at his annual camp. Story to come soon, but one update: Dak says he’s ready for camp physically.



“I’m as healthy as can be.” #Cowboys pic.twitter.com/e8xLrom0y8

— Joseph Hoyt (@JoeJHoyt) July 8, 2025