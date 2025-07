Fallece Pettis Norman, exjugador de los Dallas Cowboys, a los 86 años

Pettis Norman, recordado por su destacada carrera como ala cerrada en la NFL y su lucha por los derechos civiles, falleció a los 86 años, según confirmaron los Dallas Cowboys en un comunicado oficial.

Norman jugó 12 temporadas en la NFL, defendiendo los colores de los Dallas Cowboys (1962-1970) y los San Diego Chargers (1971-1973). Fue parte fundamental del primer equipo de los Cowboys en disputar un Super Bowl, cuando cayeron 16-13 ante los Baltimore Colts en la edición V.

Durante su paso por la NFL, Norman disputó un total de 162 partidos (122 como titular), acumulando 183 recepciones, 2,492 yardas y 15 touchdowns. Solo con los Cowboys atrapó 124 pases, incluyendo 14 anotaciones, y promedió 13.5 yardas por recepción. Solo tres jugadores en esa posición han superado las 13 yardas por recepción con al menos 100 recepciones en la historia del equipo de Texas.

"Conocido por su liderazgo, su compromiso con la comunidad y su dedicación a la igualdad de oportunidades, nos sentimos increíblemente orgullosos y agradecidos de compartir recientemente su extraordinaria historia", comentaron los Vaqueros en sus redes.

Más allá del campo, Pettis Norman fue un firme defensor de los derechos civiles durante la década de 1960. Mientras jugaba en la NFL, también servía en la Guardia Nacional del Ejército de Texas, y se convirtió en un líder tanto dentro del vestuario como en la comunidad afroamericana de Dallas.

Norman fue clave en conversaciones con el entonces entrenador Tom Landry para eliminar la práctica de asignar habitaciones de hotel por raza durante los partidos fuera de casa, en un esfuerzo por derribar las barreras raciales dentro del equipo.

Después de su retiro, Norman continuó rompiendo barreras. Se convirtió en el primer oficial bancario afroamericano en Dallas. En 1993, fundó el Dallas Together Forum, una iniciativa destinada a promover la contratación de minorías y aumentar los contratos con empresas lideradas por mujeres y personas afrodescendientes.

"Intenté hacer todo lo posible para ayudar a cambiar las condiciones en las que la sociedad había operado durante tanto tiempo", declaró Norman en una entrevista destacada por el sitio oficial de los Cowboys.

We mourn the passing of former tight end and civil rights advocate Pettis Norman. Known for his selfless leadership, commitment to community, and dedication to creating equal opportunity, we were incredibly proud and grateful to share his remarkable story recently. For more on… pic.twitter.com/brks4HoLq5

— Dallas Cowboys (@dallascowboys) July 8, 2025