Final de la Copa de Países Bajos es suspendida por incendio en Estadio del Feyenoord

La Final de la Copa de Países Bajos entre Feyenoord y NEC se ha visto opacada por el mal comportamiento en las gradas, pues en la segunda mitad el partido por el título fue suspendido de forma indefinida debido a un incendio que se ocasionó al interior del estadio.

En la primera mitad los aficionados ya habían dado un aviso de lo peligroso que se podía tornar el partido en las gradas, pues al minuto 16 el encuentro se detuvo alrededor de cinco minutos por la presencia de bengalas en las gradas, lo que ocasionó una importante nube de humo sobre el terreno de juego.

Para la segunda mitad alrededor del minuto 54 el partido se detuvo de nueva cuenta, pero por una situación más grande, pues una de las banderas más grandes de la grada se prendió en fuego a consecuencia de una bengala, por lo que el árbitro central del encuentro decidió suspender de manera momentánea el partido y mandar a ambos equipos a los vestidores.

A pesar de que se intentó apagar el pequeño incendio con un extintor esto no fue posible, por lo que servicios de emergencia acudieron al inmueble para sofocar el fuego y que este no pasara a mayores. Los bomberos actuaron de forma eficaz y no existió mayor riesgo.

Este suceso ocasionó que el partido se detuviera alrededor de 20 minutos, pero al no pasar a mayores, las autoridades permitieron que el partido se reanudara con normalidad.