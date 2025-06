Matías Almeyda tras rechazar a Tuzos y Monterrey: “No voy detrás de la moneda”

Durante la conferencia de prensa que presenta a Matias Almeyda como el nuevo entrenador del conjunto de Sevilla, el estratega comentó sus motivaciones para elegir a los sevillanos por encima de otras ofertas, incluyendo las de equipos mexicanos.

Anuncio oficial de Sevilla tras la llegada de Almeyda

VOY DETRÁS DE QUEDAR EN LA HISTORIA DE LOS CLUBES, NO DE LA MONEDA

El “Pelado”, en sus primeras declaraciones confirmó que conoce la actualidad del equipo, que ha visto a los juveniles y que está en el club para trascender con él y no solo por un tema económico.

“En primer lugar, no va a ser el Sevilla de Matías Almeyda. Va a ser el Sevilla. Almeyda pasa a trabajar para el Sevilla con su staff. Yo no soy más que nadie, yo llego a un lugar. Tengo todo un estudio hecho de cada uno de los jugadores, un excelente diálogo con el presidente y el director deportivo, que nos llamamos todos los días”, declaró.

“He estado analizando los juveniles, estoy trabajando... La parte económica claro que la conozco y no me mueve eso. En el AEK tenía un contrato hasta 2028, pero si no me quieren me voy, no pasa nada. Nací pobre y no soy tonto. Desde ese lugar, no voy detrás de la moneda. Voy detrás de quedar en la historia de los clubes”, aseguró.

"ESTOY MUY ILUSIONADO POR ESTE NUEVO DESAFÍO". El mensaje de Matías Almeyda tras asumir como nuevo entrenador del Sevilla.



📹 @SevillaFC pic.twitter.com/42v6915vwb — SportsCenter (@SC_ESPN) June 22, 2025

LOS CLUBES QUE DESPRECIO ALMEYDA

Como fue bien sabido, Matias Almeyda al salir del AEK de Atenas fue tentado por varios equipo, incluidos de la Liga MX; Pachuca, Rayados y por supuesto las Chivas, se acercaron por los servicios del técnico, sin embargo, optó por quedarse en Europa.

Un “Plus” que hizo a Almeyda tomar la decisión de venir a la ciudad de Sevilla es el hecho que ese fue el primer club donde jugó en Europa, situación que influyó para que el aretino retomara los colores del Sevilla ahora como entrenador.

Almeyda como jugador en Sevilla | X:@LaLiga

TAMBIÉN TE PUEDE INTERESAR: ¡Vaya millonada! Esto ganará Cristiano Ronaldo con su nuevo contrato con Al Nassr