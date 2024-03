‘Tata’ Martino pone en duda a Messi para el duelo vs Rayados: “si corre un riesgo no va a jugar”

Tras dejarse puntos en la MLS por haber empatado 1-1 vs el New York City, el Inter de Miami ahora está enfocado en su duelo de Cuartos de Final la Copa de Campeones de la Concacaf que será en contra de los Rayados de Monterrey, pero el equipo de Florida tiene un serio problema y es que aún no saben si van a poder contar con Lionel Messi para ese partido.

En conferencia de prensa el estratega de Miami, Gerardo Martino, habló sobre la situación del astro argentino y no pudo dar una respuesta concreta sobre si estará o no Lionel Messi disponible para lo que será el duelo más importante de su temporada, pues mencionó que ‘Leo’ va día a día.

“Leo (Messi) y Nico Freire te diría que ya ahora van día a día, en función de lo que pase en estos tres o cuatro días definiremos si están o no. El partido del miércoles es un partido contra un equipo muy importante, pero nosotros tenemos que pensar en el año completo” declaró Martino.

De igual forma también dejó claro que en caso de que Messi no se sienta al cien por ciento recuperado de su lesión, ‘Tata’ no piensa arriesgar a la pieza más importante de su equipo, pues sabe que el duelo vs Rayados es una serie a 180 y en la vuelta en Monterrey seguramente lo va a necesitar.

“Si entendemos que los jugadores correrán un riesgo no van a jugar. El martes definiremos”, sentencio Gerardo Martino, entrenador del Inter de Miami.

La lesión de Messi no solo está afectando al equipo en el tema deportivo, sino también en otros aspectos como el moral y económico, pues al estar en duda la presencia de la Pulga para el duelo de ida, los aficionados del Inter de Miami han abandona por completo a su equipo y la venta de entradas ha sido muy baja, por lo que no contarán con todo el apoyo de su hinchada, además de que los boletos que aún quedan disponibles están siendo puestos en descuento.