Tchouaméni ausente con el Real Madrid debido a una molestia físicas

Luego de rescatar el empate en el Allianz Arena ante Bayern Múnich el Real Madrid volvió a los entrenamientos en la Ciudad Deportiva Valdebebas en donde el gran ausente de la tarde fue el francés Aurelien Tchouaméni, quien no hizo acto de presencia en la practica debido a un golpe que sufrió en la Semifinal de Ida de la Champions Legue.

Con la ausencia del francés de inmediato se encendieron las alarmas en Madrid, pues el francés es uno de los elementos más importantes del estratega Carlo Ancelotti y aun tienen que disputar el partido de para sellar su boleto a la Final de la Champions League que se va a disputar en el Estadio Wembley el próximo sábado 1 de junio.

Afortunadamente reportes en España indican que la ausencia de Tchouaméni solo es para toma precauciones y a pesar de que podría no estar en el duelo de los Merengues vs Cádiz el próximo sábado en el que se podría coronar en LaLiga, el francés apunta a estar sin ningún inconveniente para el duelo de vuelta vs Bayern Múnich en el Santiago Bernabéi.

Tchouaméni es uno de los jugadores más plurinacionales de todo el Real Madrid y en esta temporada a jugado como mediocapista, defensa central y hasta de lateral, además de que se ha convertido en el ‘talismán’ del equipo, pues de los 30 juegos que ha iniciado como titular con el Real Madrid esta temporada, los Merengues no han perdido ni uno solo.