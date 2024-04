Pumas Femenil acepta nerviosismo previo a Clásico Capitalino vs América

De cara al Clásico Capitalino, Pumas femenil no ocultó que existe cierto nerviosismo de cara al próximo compromiso, aunque tienen claro que el resultado puede estar en el aire debido a que se estará disputando en un territorio neutral como lo es el Estadio Ciudad de los Deportes.

"Antes de iniciar contra Chivas nos dijo que nos sentía un poco nerviosas (Marcelo Frigério) y es algo que no todas pueden sentir, estamos nerviosas antes de un partido grande y creo que viene lo mismo con este", comentó Yaneisy Rodríguez.

Pero este nerviosismo no es un sinónimo de que el equipo vaya a titubear en el Clásico Capitalismo, ya que en aquel duelo contra Guadalajara sumaron un empate; además, tienen claro que pueden tomar ventaja a de que el partido se estará jugando en una cancha neutra como lo es el Estadio Ciudad de los Deportes.

"Cuando vimos que era en el Estadio Ciudad de los Deportes, dijimos, es una cancha neutral, ni para ellas ni para nosotros, el resultado está en el aire, es un volado y ahí se va a determinar", puntualizó Dirce Delgado.

La dorsal 2 continuó con su discurso puntualizando que para este próximo partido no pueden cambiar su estilo de juego: "No podemos cambiar o ser tan tajantes ante un rival del top 6 que le acaba de quitar el invicto al primero. Nuestro estilo de juego nos ha dado la confianza para seguirlo demostrando. Cada una tiene una función y sabe que tiene que hacer, nosotros los desesperamos y no tienen de otra que saltar líneas".