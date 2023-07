¿Indirecta a Pulido? Peláez critica a futbolistas que hacen 'brinquito' en los penaltis

Peláez no se guardó nada y en plena transmisión del partido entre la Selección Mexicana y Costa Rica por los Cuartos de Final de la Copa Oro 2023, el comentarista de TUDN criticó a los jugadores que cobran penaltis con 'brinquito', tal y como lo solía hacer el exjugador del Rebaño Alan Pulido.

“A mí lo que no me gusta es el ‘saltito’ ese cuando se paran y saltan como chapulines, dándole poca seriedad. No solamente te estás jugando lo tuyo y lo de tu familia, sino lo de las familias de todos, la afición, lo que representa”, afirmó Ricardo.

Asimismo, le preguntaron si en alguna ocasión tuvo algún jugador que cobrara así y su contestación fue clara: “No, gracias a Dios, no, y si lo tuviera yo no lo hubiera permitido”, señaló.

Cuando llegó Peláez como director deportivo al Guadalajara recordemos que vendieron al delantero Alan Pulido al Sporting Kansas y trajeron de vuelta a José Juan Macías.

Cabe recordar que, Pulido habló sobre su salida del cuadro tapatío y afirmó que él no esperaba salir de de Chivas como se dio.

"Fueron varias circunstancias que no me parecieron, y sinceramente siento que no fueron las formas, pero entiendo que son personas que tenían poco que habían llegado al club, y se respetan muchas cosas", contó Alan en una transmisión en vivo a través de sus redes sociales en un claro mensaje a Ricardo Peláez.

