Roberto Alvarado considera que la derrota del Tri contra Qatar les dolió

Roberto Alvarado admitió que al interior de la Selección Mexicana dolió la sorpresiva derrota ante Qatar en la Jornada 3 de la Fase de Grupos de la Copa Oro; sin embargo, aseguró que el equipo buscará dar vuelta a la página y enfocarse en la Fase Final de la competencia.

“Duele, duele mucho, porque no quiso entrar el balón. Al final uno no quiere fallar, pero fue una mala noche porque no quiso entrar el balón y ahora queda aprender de esto, ver lo que hicimos mal y tenemos una semana para trabajar esos detalles, para mejorar y al final se viene lo más importante y vamos a darle la vuelta a la página”, declaró Alvarado al término del partido.

Asimismo, El ‘Piojo’ pidió mesura a la afición y al entorno del Tricolor por el descalabro, pues considera que este resultado no define lo que es el equipo y reiteró que buscarán revertir la situación en su próximo partido.

“Ni hace días porque le ganamos a Honduras y Haití éramos los mejores y hoy no creo que seamos los peores por perder contra Qatar. Toca trabajar, levantar la cara, fue una mala noche porque no quiso entrar el balón y toca darle vuelta a la página y enfocarnos en lo que sigue”, explicó.

En un análisis del partido, Roberto hizo énfasis en que el combinado azteca tuvo mucha llegada, pero la fortuna no les sonrió y la pelota no sacudió las redes, pero advirtió que el equipo seguirá trabajando en los entrenamientos para obtener resultados positivos en sus próximos compromisos.

“Tuvimos mucha llegada, pero uno no se explica porque no entra el balón. Rematábamos y le salían las manos al portero y la tapaban en los rebotes, pero esto da vueltas y vamos a tener nuestra revancha y vamos a estar enfocados, tranquilo y generando confianza en los entrenamientos para hacer las cosas bien y seguir mejorando”, sentenció.

