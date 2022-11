Blanco tras eliminación del Tri: 'Por lo menos cuando yo jugué pasamos esta fase'

Reunido con aficionados mexicanos en Plaza de Armas en Cuernavaca, Cuauhtémoc Blanco no ocultó su molestia ante la eliminación de México en la fase de grupos de Qatar 2022. El exfutbolista los catálogó como una de las peores selecciones y dió a su candidato para tomar el próximo proceso rumbo a 2024.

A pesar de haber sacado la victoria ante Arabia Saudita, el Tricolor quedó fuera de la Copa del Mundo al finalizar tercero de su grupo. Está situación no le pareció a Cuauhtémoc Blanco, el cual fue cuestionado si está es la peor generación: "Por lo menos cuando yo jugué pasamos esta fase. Yo creo que les faltó un poco más de coraje, de ganas en la última jugada, pero así es el futbol", señaló el exjugador.

Blanco puntualizó que no entendió los cambios, ya que en lugar de ayudar terminaron por perjudicar al equipo: "A mí no me gustaron los cambios, el equipo mexicano estaba jugando bien. Raúl no está al 100%, yo creo que ahí se equivoca y sacar al Chucky que estaba jugando bien no ayudo".

A mi pregunta expresa, Cuauhtémoc Blanco ya tiene a su elegido como nuevo técnico de la Selección Mexicana Les late? pic.twitter.com/gutgyoFoBC — Jonatan Peña (@Jonatan_Pena) November 30, 2022

Finalmente, el actual gobernador de Morelos dió a su candidato para llevar las riendas del cuadro Azteca de cara al Mundial de 2026: "A mí me gusta Bielsa, se me hace un gran entrenador". Actualmente el estratega se encuentra sin equipo después de su paso por el Leeds United en la Premier League.

