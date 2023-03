Cocca busca sumar a Zendejas a la Selección Nacional: 'Tiene que firmar un papel primero'

Diego Cocca despejó de inmediato la polémica de la situación con Alejandro Zendejas, el seleccionador nacional confirmó que ya tuvo dos llamadas con el futbolista de las Águilas para hacerle saber su intención de sumarlo a su proyecto asegurando que la decisión está en manos del jugador.

"He hablado dos veces con Zendejas; la primera es para informarle que mi intención es sumarlo y que esté con nosotros. Y la segunda es para decirle que no es elegible porque tiene que firmar un papel primero y le damos tiempo para que tome su decision", afirmó el argentino.

De la misma forma aclaró que el hecho de que no haya naturalizados en su primera lista es solo una coincidencia y no es que los haya descartado por alguna indicación, ni que tampoco estén fuera de sus planes.

¿ZENDEJAS Y CHICHARITO? Cocca habló de los casos de Zendejas por el tema de la nacionalidad y Chicharito que no fue considerado en la 'Era Martino'. "Alejandro hoy no es elegible, tiene que firmar un papel para que pueda estar en la Selección, es su decisión". : @Migue_luk pic.twitter.com/ihAOe1QXqt — DIARIO RÉCORD (@record_mexico) March 2, 2023

"No hubo ninguna indicación. Estamos mirando a todos y la idea es seguirlos. El análisis en los estadios y por video va a continuar, pero no es que no estén dentro, para mi no son naturalizados, todos son mexicanos", comentó Diego Cocca.

