Charlyn Corral: "Quisiera seguir siendo referente de la Selección"

Durante el proceso de Mónica Vergara al mando de la Selección Mexicana Femenil, Charlyn Corral estuvo totalmente descartada de todas las convocatorias. A pesar de esto, la futbolista de Pachuca siempre estuvo tranquila porque sabía que ella estaba haciendo bien las cosas.

El 11 de julio de 2022, Vergara tomó las riendas del Tricolor con la intención de clasificarlas de nuevo a una Copa del Mundo y a unos Juegos Olímpicos; sin embargo, este objetivo no se realizó al terminar eliminadas en la fase de grupos del clasificatorio de Concacaf. Debido a este fracaso, Mónica fue duramente cuestionada por haber dejado afuera a Corral, la cual estaba atravesando un buen momento con las Tuzas y traía ritmo goleador.

"No era fácil pero siempre estuve tranquila, yo creo que que las cosas tarde o temprano caen por su propio peso. En ese aspecto yo venía haciendo las cosas bien con Pachuca, competí por el liderato de goleo, llegamos a la Final, creo que metí grandes goles que me hacían haber estado en el proceso para ir al Mundial y no fue así", comentó Charlyn en entrevista con RÉCORD.

Una de las principales situaciones que provocaban que la atacante azteca no comprendiera por qué no estaba siendo tomada en cuenta, era el buen ritmo goleador que estaba mostrando, ya que ella siente que con eso pudo haber ayudado en las eliminatorias para conseguir el pase al Mundial de Australia y Nueva Zelanda. "No lo entendía, yo estaba tranquila, pero muchas veces no lo entendía. Cuando uno como delantero se siente bien, sabe que puede ayudar y sabe que en esos partidos difíciles de un boleto a un mundial podía aportar, si lo estaba haciendo en mi club (haciendo goles extraordinarios) pues porque no hacerlos en Selección donde están las mejores jugadoras," añadió la futbolista.

Después de que la exjugadora del Atlético de Madrid estuviera eliminada del radar de Mónica Vergara, Pedro López llegó para darle una nueva oportunidad y permitirle que demostrara por qué debe formar parte de esta selección de cara a los Centroamericanos y la Copa Oro:"Sería bonito estar ahí, yo quisiera seguir siendo referente de la selección, creo que estos últimos partidos que he ido, he ido de menos a más, tampoco ha sido fácil porque regresé después un tiempo y pareciera que soy nueva. Como le dije a Pedro, pues conóceme, dame la confianza y sé que vienen nuevas generaciones pisando fuerte, pero yo de mi parte me he sentido bien. Ahora con este nuevo proceso toca devolverle a la gente esa alegría por la Selección Femenil," conluyó Corral.

