Oswaldo Sánchez se muestra optimista con la Selección Mexicana de cara al Mundial de 2026

La tercera etapa de Javier Aguirre como seleccionador nacional de México ha estado llena de críticas por parte de los aficionados, pero también por parte de algunas figuras del Tri con glorias pasadas; sin embargo, para quien fuera en algún momento el guardameta titular, Oswaldo Sánchez, la gestión actual no es tan mala como muchos la catalogan.

Sánchez participando de un juego de leyendas | Imago7

"No está tan mal"

En una entrevista para el programa Faitelson Sin Censura, Sánchez reveló que desde su punto de vista, México, bajo este mandato, tiene mucho por ofrecer de cara a la Copa del Mundo.

"¿Te digo algo? Yo no veo tan mal el panorama, y yo sé que muchos me llaman, no sé si decir la palabra porrista u optimista, depende de cómo lo quieras ver; yo simplemente trato de analizar tal vez cosas que otros no ven. Veo por primera vez en mucho tiempo una Selección Mexicana que está dirigida en todos los polos por gente que fue mundialista y estuvo en la cancha como Duilio Davino, Rafa Márquez y el propio 'Vasco' Aguirre", declaró el exportero de Guadalajara.

Oswaldo respalda la gestión del 'Vasco' | Imago7

Para el ahora comentarista, ser la sede de la Copa Mundial es un factor con mucha relevancia: "Es un Mundial tripartita y al ser anfitriones, creo que tenemos una gran oportunidad con este equipo de hacer historia, al menos yo así lo veo", agregó.

Una selección efectiva, no vistosa

El exportero también hizo énfasis en que el Tri de la mano de Javier Aguirre consigue resultados, lo cual debe de ser la principal función de este cuadro.

"Veníamos de procesos tan, pero tan golpeados en donde el equipo a veces jugaba muy bien en ciertos sectores y de repente perdía y no ganaba torneos que normalmente se tienen que ganar; ahora tal vez no se juegue muy bien, pero se gana, y yo quiero ganar, quiero que mi equipo gané. Entonces por eso yo lo veo diferente a mucha gente", expresó el exsantista.

Oswaldo Sánchez fue el portero titular de 2006 | MexSport

"Al final de cuentas el futbol es de resultados y los técnicos viven de ellos, y los jugadores si no dan resultados y son campeones, se tienen que ir. Entonces creo yo que cuando encuentres triunfos de manera consecutiva puedes hallar una mejor forma de jugar porque eso es inspiración, porque el planteamiento está puesto.", finalizó.

