El inicio de la Copa Oro ha tenido una de las situaciones más llamativas del fin de semana al no tener transmisión en simultáneo del partido inaugural en las dos televisoras más importantes de México, como ya era una costumbre.

El encuentro de la Selección Mexicana ante República Dominicana solamente ha sido transmitido por Televisa (Canal 5), lo cual desató una gran cantidad de comentarios negativos al no tener una transmisión por TV Azteca.

TV Azteca estará ausente de las transmisiones de la Copa | MexSport

Martinoli y Doctor García, sin Copa Oro

Fue por medio de un comunicado oficial a través de las redes sociales de TV Azteca en donde se confirmó la noticia que ya se venía mencionando en días anteriores, la televisora ha dejado en claro que no adquirieron los derechos de la Copa Oro 2025, mencionando también, que no es una decisión sencilla, pero que la han tomado debido a algunos intereses ajenos a ellos.

"En esta ocasión no transmitiremos la Copa Oro, pero no porque no queramos, sino porque creemos en lo justo, en ofrecer la mejor transmisión sin condiciones ni costos absurdos", se puede leer en el comunicado oficial, dejando a la imaginación las verdaderas razones de su ausencia en las transmisiones de la Copa.

Sin embargo, la televisora del Ajusco prometió a sus televidentes volver para el próximo verano, en la Copa del Mundo 2026, la cual se llevará a cabo en México, Estados Unidos y Canadá.

Comunicado oficial | Captura de X

Sin Copa Oro, pero no sin narración

Ante la falta de transmisión con imagen a través de la televisión, Christian Martinoli y Luis García han decidido 'mudarse' a YouTube, bajo un formato de transmisión en el que no se muestra el partido, solamente aparecen los comentaristas relatando las acciones del juego. Esta opción ha comenzado a viralizarse, de modo en que los usuarios han optado por poner la transmisión de TUDN, quitarle el sonido y poner el canal del Doctor García para escuchar la narración de los miembros de TV Azteca.

Este duelo no será el único que lleven bajo ese formato, pues a lo largo de esta primera transmisión, los comentaristas han hecho saber que los demás duelos de México, junto a algunos partidos del Mundial de Clubes serán narrados por ellos. Dentro de los partidos más importantes que serán relatados por la famosa dupla a través de YouTube resaltan: Monterrey vs Inter de Milán, Pachuca vs Real Madrid, River Plate vs Monterrey y más.

Martinoli y García relatando el juego de México | Captura de YouTube

TAMBIÉN TE PUEDE INTERESAR: Afición mexicana protesta en las afueras del SoFi Stadium, recinto del México vs República Dominicana