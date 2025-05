Jimena López, jugadora de Tigres Femenil, elogia la Concacaf W Champions Cup

En entrevista exclusiva para RÉCORD, Jimena López, defensora de Tigres Femenil, compartió su entusiasmo y expectativas previo al Final Four de la Concacaf W Champions Cup, donde las felinas enfrentarán al Portland Thorns el próximo 21 de mayo en el Estadio Universitario. Con su experiencia internacional, López destacó la relevancia de este torneo y analizó las diferencias entre la liga mexicana y la NWSL.

Sobre la Concacaf W Champions Cup, Jimena expresó su emoción: “Es un torneo súper importante para nosotras, estamos preparándonos muy fuerte y es un privilegio el poder participar en este torneo y no sólo participar, nos ganamos nuestro lugar en las semifinales… Clasificaron dos equipos de Estados Unidos, dos de México; estamos súper emocionadas y listas para competir, ojalá y consigamos nuestro boleto para el Mundial de Clubes”.

Comparación entre Liga MX Femenil y NWSL

Comparando la Liga MX Femenil con la NWSL, López reconoció la competitividad de la liga estadounidense: “Yo creo que la liga de Estados Unidos es la más competitiva del mundo, cualquiera le puede ganar a cualquiera, entonces como liga y como competición, creo que es la más fuerte”. Sin embargo, destacó el nivel de los equipos mexicanos como Tigres, América, Monterrey y Pachuca, que han demostrado estar a la altura. “Tenemos un nivel alto y creo que va a ser muy interesante ver cómo nos medimos contra estos equipos en una competición tan importante”, afirmó, anticipando un duelo emocionante en las semifinales.

La defensora, quien ha jugado en cuatro países antes de llegar a Tigres, celebró el progreso de la Liga MX Femenil: “Me llena de orgullo el poder volver aquí y que la liga ya está consolidada y creo que cada vez es más competitiva”. López resaltó que la competencia no se limita a los equipos punteros, sino que los clubes de menor jerarquía están cerrando la brecha: “Eso es para mí lo más importante, que no solamente haya cuatro o cinco equipos que compiten, que los de abajo también se puedan ir emparejando”. Además, valoró el respaldo de la Federación, aunque señaló que aún hay áreas de oportunidad para seguir creciendo.

Interrogada sobre qué podría adoptar la Liga MX Femenil de la NWSL, Jimena destacó el potencial de la liga mexicana: “La liga mexicana va por muy buen camino, a mí lo que me ha sorprendido gratamente de estar aquí es la afición, eso no lo hay en ningún lado del mundo en donde he estado”. También celebró el aumento en los sueldos, la llegada de jugadoras internacionales de renombre y el hecho de que los partidos se disputen en los estadios. “Te digo, creo que el futuro del futbol femenino en México es brutal”, afirmó con optimismo.

La importancia de la Concacaf W Champions Cup

Finalmente, López enfatizó la importancia de la Concacaf W Champions Cup como una plataforma para el desarrollo del futbol femenino: “Es muy importante porque nos da un parámetro de ver cómo estamos a comparación de otras ligas de otros países, y también nos da un fogueo”. Para las jugadoras mexicanas, enfrentar a equipos de alto calibre como los de la NWSL representa una oportunidad de crecimiento: “A la jugadora mexicana le da un fogueo de ver cómo estamos contra otras ligas, contra otros países y esa exposición se puede decir nos va a ayudar a crecer como jugadoras, a crecer como equipos”.

Con esta mentalidad, Tigres Femenil se prepara para dejar huella en el torneo y consolidarse como referente en la región.

Jimena López y sus compañeras están listas para el desafío, con la ilusión de llevar a Tigres a la final y al Mundial de Clubes.

