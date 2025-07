FC Juárez vs América EN VIVO Liga MX Jornada 1 Apertura 2025

La espera terminó y la Liga MX arranca con un duelo cargado de emociones y contrastes. Bravos de Juárez recibe al América en el Estadio Olímpico Benito Juárez, en un partido que abre las hostilidades del Apertura 2025. Dos clubes con realidades distintas se miden en busca de sus primeras tres unidades.

América, siempre obligado al protagonismo, inicia un torneo más con la mira puesta en agrandar su historia. Bajo el mando de André Jardine, los azulcremas quieren levantar su título número 17 y sacudirse el trago amargo de haber quedado a un paso del Tetracampeonato en el Clausura 2025. Sin embargo, el cuadro capitalino afronta este debut con bajas sensibles que podrían pesar ante un rival motivado.

Luis Ángel Malagón e Israel Reyes no están disponibles debido al descanso obligatorio otorgado tras conquistar la Copa Oro con la Selección Mexicana, mientras que Henry Martín, capitán y referente en ataque, continúa recuperándose de la lesión muscular sufrida en la Final contra Toluca. Estas ausencias obligan a Jardine a reconfigurar su once inicial para no ceder terreno desde la primera jornada.

No todo son malas noticias para las Águilas, pues el técnico brasileño cuenta con dos refuerzos listos para debutar: Alexis Gutiérrez e Isaías Violante. Ambos futbolistas se han integrado sin problemas en la pretemporada y podrían aportar frescura y variantes en la mitad de la cancha y el frente de ataque, reforzando un plantel que, pese a sus ausencias, mantiene calidad de sobra.

Por su parte, Bravos de Juárez sueña en grande y no quiere ser espectador ante un gigante. Con Diego Mejía al frente, los fronterizos se han propuesto como meta mínima clasificar al Play-In y dejar de ser un equipo de media tabla. Iniciar con una victoria frente al América no solo significaría tres puntos, sino un mensaje claro de que están listos para competirle a cualquiera.

