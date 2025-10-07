Agenda deportiva del miércoles 8 de octubre

El miércoles 8 de octubre llega cargado de acción en el panorama deportivo internacional. Con el inicio de la Fecha FIFA, varias selecciones alrededor del mundo se juegan sus últimas cartas rumbo al Mundial, y la Confederación Africana de Futbol (CAF) promete emociones fuertes. Uno de los duelos más destacados será el República Centroafricana vs Ghana, partido que podría sellar el boleto de los ghaneses a la próxima Copa del Mundo.

Mundial Sub 20 | AP

Mientras tanto, el futbol femenil europeo no se detiene pese al parón de selecciones. La UEFA Champions League Femenina arranca su fase de grupos con encuentros atractivos, incluyendo los debuts de Real Madrid y Roma, dos clubes que buscan consolidarse entre la élite continental.

En el béisbol de Grandes Ligas, los Playoffs de la MLB continúan al rojo vivo. En la American League Division Series, los Detroit Tigers reciben a los Seattle Mariners en el Juego 4, con los visitantes arriba en la serie 2-1 y a un paso de avanzar.

Finalmente, en Sudamérica, el Mundial Sub-20 entra en su fase de Octavos de Final. Uno de los duelos más esperados será el Argentina vs Nigeria, encuentro clave para México, ya que de ahí saldrá el próximo rival del Tri en los Cuartos de Final.

Entre eliminatorias, fútbol femenil, jóvenes promesas y béisbol de alto nivel, este miércoles 8 de octubre se perfila como una jornada imperdible para los aficionados al deporte en todo el mundo.