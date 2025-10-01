Arsenal vs Olympiacos EN VIVO UEFA Champions League Jornada 2

Arsenal, uno de los equipos favoritos al título esta temporada, se estrena en casa en la UEFA Champions League y recibe al Olympiacos de Grecia.

Los Gunners hicieron una inversión millonaria en el verano con el objetivo de ser uno de los protagonistas tanto en Premier como en Europa, por lo que es una obligación para ellos sumar buenos resultados.

En la primera fecha, se impusieron sin complicaciones al Athletic Club de Bilbao, y ahora intentará aprovechar la localía para sumar su segunda victoria en el torneo.

Por su lado, los griegos dejaron muchas dudas en su primer partido, en el cual empataron sin goles ante el Pafos, uno de los clubes más débiles en el certamen.