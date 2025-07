Atlético de Madrid une a sus filas a estrella de la Eredivisie

Con el nuevo año futbolístico a unas semanas de empezar, ningún equipo quiere quedarse atrás cuando de fichajes se trata, tal es el caso del Atlético de Madrid, quien reforzó el sector defensivo del club.

Dávid Hancko en su selección I X:@Feyenoord

El jugador Esloveno, Dávid Hancko, quien fuese uno de los capitanes del conjunto del Feyenoord, equipo de la Eredivisie, llegó a un acuerdo con el equipo del Atleti y en cuanto pase los exámenes médicos se convertirá en el nuevo fichaje del club.

Hancko llega después de tener una buena temporada con el equipo neerlandés, llegando incluso a ocupar el brazalete de capitán en algunos encuentros del equipo junto con Quinten Timber.

El defensa central actualmente tiene 27 años y es parte fundamental de su selección. En la temporada pasada, con el club del pueblo, Dávid Hancko, registró 31 partidos disputados, tres goles, una asistencia y cinco tarjetas amarillas.

Dávid Hancko en Feyenoord I X:@Feyenoord

Hancko llega al equipo del Metropolitano para reforzar la defensa central del equipo, conformada actualmente por: Clément Lenglet, Nahuel Molina, Javi Galán, José María Giménez y Robin Le Normand.

Dávid Hancko leaves training camp tomorrow to complete his move to Atlético Madrid:

— Feyenoord Rotterdam (@Feyenoord) July 23, 2025