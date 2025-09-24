Atlético de Madrid vs Rayo Vallecano EN VIVO LaLiga Jornada 6

Un triunfo colchonero daría aire antes del gran examen del sábado. Una sorpresa rayista, en cambio, abriría un nuevo foco de incertidumbre en el proyecto Simeon

REDACCIÓN RÉCORD
24 de Septiembre de 2025

El Atlético de Madrid afronta esta noche en el Metropolitano un partido con aroma a ultimátum. Tras sumar apenas 6 puntos de los últimos 15 posibles, los de Simeone necesitan reencontrarse con la victoria para despejar dudas antes del choque más esperado de la semana: el derbi ante el Real Madrid del próximo sábado.

Enfrente estará un Rayo Vallecano que llega con la misma urgencia: apenas una victoria en lo que va de LaLiga y la sensación de que los méritos superan con creces a los puntos acumulados. Un derbi madrileño de alto voltaje, con ambos equipos obligados a reaccionar.

La presión sobre el Atlético

Sigo creyendo al 200% en Simeone”, aseguraba Miguel Ángel Gil, consejero delegado rojiblanco, en las últimas horas. El respaldo al técnico argentino es total, pero los resultados presionan a un proyecto que no ha arrancado con la solidez esperada.

La principal urgencia es el gol: solo seis tantos en cinco jornadas. Sin Sorloth, sancionado, la responsabilidad ofensiva recae en Julián Álvarez, a la espera de que recupere su mejor versión. A su lado, Griezmann necesita romper su sequía goleadora (lleva 198 goles con el Atleti) y otros jugadores ofensivos deberán dar un paso al frente.

El dato es revelador: el máximo goleador del equipo en este arranque es Marcos Llorente, lateral derecho, con dos tantos. Un síntoma preocupante para un equipo que aspira a competir por todo.

El Rayo también llega herido

Los de Íñigo Pérez aterrizan en el Metropolitano con 5 puntos en su casillero, tras rotar en el último duelo ante el Celta pensando precisamente en este partido. Pep Chavarría y Unai López volverán al once inicial, mientras que Pathé Ciss se mantendrá como central improvisado.

El equipo vallecano también necesita transformar sus buenas sensaciones en victorias. Con el estreno europeo a la vista, un triunfo en el Metropolitano supondría un espaldarazo moral enorme y un impulso clasificatorio vital.

