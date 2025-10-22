Bayern Munich vs Brujas EN VIVO UEFA Champions League Jornada 3

. Los bávaros, guiados por Luis Díaz y Harry Kane, atraviesan un momento perfecto bajo la dirección de Vincent Kompany

Bayern Munich vs Brujas EN VIVO UEFA Champions League Jornada 3 | RÉCORD
REDACCIÓN RÉCORD
22 de Octubre de 2025

El Bayern Múnich afronta este miércoles su tercer compromiso de la Champions League con la meta clara de sumar una nueva victoria y recuperar el liderato de su grupo. El encuentro se disputará en el Allianz Arena, donde los dirigidos por Vincent Kompany buscarán prolongar su impecable racha en este arranque de temporada europea.

Invicto en todas las competiciones —con once triunfos en once presentaciones—, el Bayern atraviesa un momento de plenitud futbolística bajo la conducción del técnico belga, quien acaba de renovar su contrato hasta 2029, consolidando su proyecto en el banquillo bávaro. Kompany, que en su primera campaña devolvió al club el título de la Bundesliga y la Supercopa alemana, ha logrado un equilibrio entre solidez defensiva y poder ofensivo.

En el frente de ataque, el colombiano Luis Díaz volverá a ser una de las cartas ofensivas junto a Harry Kane, Nicolás Jackson y Michael Olise, un cuarteto que se ha mostrado letal desde el inicio de la temporada. Para Díaz, el duelo frente al Brujas representa una oportunidad ideal para estrenarse en las redes europeas con su nuevo club, tras haber participado activamente en los recientes encuentros frente a Chelsea y Pafos.

El rival, Brujas, llega con la misión de frenar a un Bayern que no ha mostrado fisuras ni en la Bundesliga ni en la Champions. El conjunto belga intentará aprovechar las transiciones rápidas y la presión alta para sorprender en Múnich, aunque enfrenta el desafío de visitar uno de los estadios más imponentes del continente ante un equipo que no ha cedido puntos en casa.

 

