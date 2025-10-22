Chelsea vs Ajax EN VIVO UEFA Champions League Jornada 3

El Chelsea de Enzo Maresca afronta la jornada 3 de la Champions League con la misión de afirmarse en el torneo continental. El conjunto londinense llega con confianza tras golear 3-0 al Nottingham Forest en la Premier League, resultado que confirmó su buen momento en el ámbito local. Sin embargo, en Europa la situación sigue siendo apretada: los “Blues” marchan en el puesto 19 con tres puntos, producto de una ajustada victoria ante Benfica en la fecha anterior.

Bajo la conducción de Maresca, el Chelsea ha mostrado una versión más equilibrada, con Enzo Fernández como eje en el mediocampo y un ataque que empieza a carburar gracias a la movilidad de Cole Palmer y la eficacia de Nicolas Jackson. El equipo londinense buscará hacerse fuerte en Stamford Bridge, donde pretende encaminar su clasificación a los Octavos de Final.

Por su parte, el Ajax de John Heitinga llega urgido de puntos. El cuadro neerlandés ha perdido sus dos primeros compromisos en la Champions y se ubica en el último lugar del grupo, sin goles a favor. Su reciente derrota 0-2 ante el AZ en la Eredivisie prolongó una racha preocupante, en la que ha mostrado fragilidad defensiva y poca claridad ofensiva.

El duelo en Londres aparece como una oportunidad decisiva para ambos equipos: el Chelsea quiere confirmar su reacción en Europa, mientras que el Ajax buscará dar el golpe para mantenerse con vida en la competición.