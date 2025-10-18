Crystal Palace vs Bournemouth EN VIVO Premier League Jornada 8

La Premier League vuelve a la acción con un enfrentamiento lleno de historia y estadísticas curiosas: Crystal Palace recibe al Bournemouth en el Selhurst Park de Londres. Ambos equipos llegan con objetivos distintos pero con la misma necesidad de sumar, en un partido que podría romper una de las rachas más inusuales de la liga inglesa: los empates sin goles entre ambos conjuntos.

Los Eagles atraviesan un momento irregular en el campeonato, sobre todo en ofensiva. No han conseguido marcar en ninguno de sus últimos cuatro encuentros ante el Bournemouth en Premier League (dos empates y dos derrotas), una tendencia que preocupa a su técnico y que buscarán revertir ante su público. Para el Palace, el reto es claro: reencontrarse con el gol y mantener viva su buena racha en casa.

El dato es contundente: el único equipo ante el cual el Crystal Palace ha tenido una sequía goleadora más prolongada en la máxima categoría es el Tottenham Hotspur, con siete partidos sin marcar entre 2016 y 2019. Romper el muro defensivo del Bournemouth, entonces, no solo significaría sumar tres puntos, sino también sacudirse una carga psicológica que arrastra desde hace varias temporadas.

Además, el historial reciente entre ambos conjuntos sugiere paridad. Los dos enfrentamientos de la temporada pasada terminaron 0-0, sumándose a una lista muy corta de enfrentamientos en la historia de la Premier League con tres empates consecutivos sin goles. Solo cuatro duelos previos en toda la liga han registrado algo similar: Arsenal vs QPR, Aston Villa vs Manchester United, Coventry vs Sheffield Wednesday y Charlton vs Middlesbrough.

Los Eagles confían en su fortaleza en casa

Si bien el gol ha sido su principal deuda, el Crystal Palace puede aferrarse a su sólida localía. Los londinenses acumulan nueve partidos invictos en casa en la Premier League, con cinco victorias y cuatro empates. Solo en dos ocasiones han logrado rachas más largas en la máxima categoría: diez encuentros sin derrota entre 1979 y 1980, y diecisiete entre febrero y diciembre de 1990. El Selhurst Park ha vuelto a ser un bastión, y los aficionados esperan que este sábado vuelva a rugir con una victoria.

Del otro lado, el Bournemouth llega con confianza tras un repunte notable. Los Cherries han ganado cuatro de sus últimos seis partidos en la Premier League (dos empates), igualando la cantidad de triunfos que habían conseguido en sus anteriores dieciséis encuentros. Sin embargo, su desempeño como visitante sigue siendo irregular: solo han ganado dos de sus últimos nueve compromisos fuera de casa, aunque ambas victorias llegaron precisamente en Londres, ante Arsenal (2-1) y Tottenham (1-0).

Un triunfo ante el Palace tendría un significado especial para los de la costa sur. Sería su victoria número 100 en Premier League, convirtiéndose en el 24.º equipo en alcanzar esa cifra. Además, podrían hacerlo en su partido 312, lo que los convertiría en el club más rápido en lograrlo desde el West Ham en noviembre del 2000 (287 juegos).