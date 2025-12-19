Cubo Torres reaparece como fichaje bomba en este club

El delantero mexicano Erick “Cubo” Torres fue anunciado como nuevo refuerzo del Municipal Liberia, club de la Primera División de Costa Rica, en una incorporación que busca fortalecer el ataque del conjunto guanacasteco de cara a la nueva etapa competitiva del campeonato local.

La llegada del exseleccionado mexicano representa una de las apuestas más relevantes del club en el actual mercado de fichajes, al tratarse de un futbolista con experiencia internacional y recorrido en distintas ligas del continente. La directiva de Liberia destacó que el arribo de Torres responde a la necesidad de sumar liderazgo, gol y jerarquía en el frente ofensivo.

Una extensa trayectoria

“Cubo” Torres, de 31 años, cuenta con una amplia trayectoria que incluye pasos por clubes como Chivas de Guadalajara, Houston Dynamo, Pumas, Atlas y equipos del futbol estadounidense y centroamericano, en estos momentos llega proveniente del Sporting por un periodo de año y medio.

Desde el entorno del club costarricense se subrayó que el delantero llega motivado y comprometido con el proyecto deportivo, con la intención de recuperar protagonismo y aportar su experiencia tanto dentro como fuera del campo, especialmente para los jugadores jóvenes del plantel.

¿Hay entusiasmo?

El propio Torres expresó su entusiasmo por esta nueva etapa, señalando que el fútbol costarricense es competitivo y que ve en Liberia una oportunidad para relanzar su carrera y contribuir a los objetivos del equipo. Asimismo, destacó el recibimiento de la afición y la confianza mostrada por el cuerpo técnico.

Para Municipal Liberia, el fichaje del atacante mexicano también representa un impulso mediático y deportivo, ya que su nombre genera expectativa entre los aficionados y eleva el perfil del club dentro del torneo nacional.

Con este movimiento, el conjunto guanacasteco reafirma su intención de consolidarse en la máxima categoría del fútbol costarricense, apostando por jugadores con experiencia internacional que puedan marcar diferencia en momentos clave del campeonato.

El debut de Erick “Cubo” Torres con Liberia quedará sujeto a su adaptación física y a los trámites administrativos correspondientes, aunque la afición ya espera verlo en acción defendiendo los colores del equipo en las próximas jornadas.

