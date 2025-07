David de Gea sobre fichaje fallido con Real Madrid: "las cosas pasan por algo"

El arquero español, David de Gea estuvo cerca de llegar a Real Madrid en el mercado de verano de 2015, sin embargo, la documentación no llegó a tiempo y el fichaje se cayó. Ante ello, el exportero de Manchester United dijo que las cosas no se concretaron “por una razón”.

De Gea hablará del tema Real Madrid hasta el retiro

David de Gea señaló que la situación con Real Madrid la hablará hasta que termine su carrera, pero el arquero no se fija en las cosas negativas y valora el tiempo que estuvo en Manchester United, equipo y ciudad que considera su casa.

“Hablaré de todo eso cuando termine mi carrera. Cuando las cosas no suceden, es por una razón. Estuvo cerca, pero el traspaso no se concretó. Personalmente, salió bien porque Manchester es mi casa”, dijo de Gea al medio italiano Cronache Di Spogliatoio.

El amor de David de Gea por Manchester United

El arquero de Fiorentina ha manifestado constantemente su cariño y lealtad a Manchester United, equipo al que llegó en 2011, procedente de Atlético de Madrid. Ahí levantó la Premier League, Europa League, Copa de la Liga, Community Shield y FA Cup.

“Es cierto que tuve ofertas de otros clubes ingleses, pero en mi corazón era imposible jugar en otro club. Solo quería jugar en el United porque es el club donde me formé, donde he estado la mayor parte de mi carrera y he tenido una muy buena trayectoria allí. También recibí ofertas de otros países”, añadió de Gea.

