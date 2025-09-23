David Villa coloca al Tri en la élite: lo ve candidato a ganar un Mundial

El nombre de la Selección Mexicana volvió a sonar fuerte en el panorama internacional gracias a las palabras de David Villa, uno de los delanteros más emblemáticos de España. En una visita a México, el campeón del mundo en Sudáfrica 2010 aseguró que el Tri siempre debe considerarse entre los candidatos naturales a levantar la Copa del Mundo, apelando a la historia, la garra y la pasión de su futbol.

Villa, máximo goleador histórico de la Roja, recordó que España también vivió décadas de frustraciones antes de lograr la gloria en 2010, una situación que compara con el estigma del “quinto partido” que persigue a México. Junto a él, Fernando Morientes aportó una visión crítica, advirtiendo que la Liga MX debe dejar de ser un destino para futbolistas veteranos si se busca mantener un nivel competitivo que permita soñar con un campeonato mundial.

México y su camino histórico en los Mundiales

México es una de las selecciones con más presencias en la historia de la Copa del Mundo, con 17 participaciones desde su debut en Uruguay 1930. A lo largo de estas ediciones, su techo han sido los Cuartos de Final, alcanzados en los torneos organizados en casa: 1970 y 1986. Desde entonces, el Tri ha buscado romper esa barrera sin éxito, convirtiendo el famoso “quinto partido” en un pendiente eterno.

La próxima oportunidad llegará en 2026, cuando México vuelva a ser anfitrión del certamen junto con Estados Unidos y Canadá. Esta edición representa una chance única para que el equipo nacional se reivindique, ya no solo con su afición, sino con el futbol mundial, que espera ver al Tri dar un paso al frente.

El fantasma del quinto partido y el fracaso en Qatar

Entre 1994 y 2018, la Selección Mexicana fue constante al alcanzar los Octavos de Final en siete Mundiales consecutivos, pero nunca logró dar el salto a cuartos. Las derrotas contra potencias como Alemania, Argentina, Países Bajos y Brasil se sumaron a episodios dolorosos ante equipos como Bulgaria y Estados Unidos. Este historial ha alimentado la narrativa de que México está destinado a quedarse a las puertas de la élite.

La situación empeoró en Qatar 2022, donde el Tri no superó la Fase de Grupos, algo que no ocurría desde 1978. Este tropiezo evidenció fallas estructurales y la necesidad de replantear el modelo deportivo. Hoy, con Javier “Vasco” Aguirre de nuevo al mando, las expectativas se centran en devolver confianza y construir un proyecto competitivo rumbo a 2026.

David Villa y la comparación con España campeona

Villa no dudó en destacar que México tiene las condiciones para sorprender al mundo si logra consolidar su potencial. Recordó que, durante muchos años, España era vista como potencia sin títulos, hasta que en 2010 rompió el estigma y conquistó Sudáfrica con una generación dorada. “Hace unos años decíamos lo mismo de España… y mira todo lo que vino en poco tiempo”, señaló el exdelantero.

Las palabras del “Guaje” resonaron como un mensaje de motivación, pero también de advertencia: el talento y la garra no bastan sin una estructura sólida detrás. Ahí coincidió Morientes, quien subrayó la importancia de fortalecer la Liga MX para que deje de ser refugio de jugadores veteranos y se convierta en plataforma de exportación de jóvenes. De esa manera, México podría aspirar realmente a romper con su historia y convertirse en campeón del mundo.

