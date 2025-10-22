Eintracht Frankfurt vs Liverpool EN VIVO UEFA Champions League Jornada 3

El Liverpool de Arne Slot afronta este miércoles su visita al Eintracht Frankfurt por la tercera jornada de la fase de liga de la Champions League, en un duelo clave para recuperar terreno y reencontrarse con la victoria tras una semana complicada. El encuentro se disputará en el Deutsche Bank Park, donde los “Reds” buscarán sumar su segundo triunfo continental.

El equipo inglés llega tras caer 1-2 ante el Manchester United en la Premier League, resultado que cortó su buena racha y obligó a Slot a replantear su rotación. El técnico neerlandés confirmó que planea utilizar la profundidad de su plantilla en medio de una seguidilla de tres partidos en siete días, y destacó la confianza en todos sus jugadores: “Tenemos más de 11 futbolistas que pueden ser titulares para nosotros”, señaló.

Entre las novedades del plantel viajero destacan las ausencias de Ryan Gravenberch, lesionado en el tobillo, y del arquero Alisson Becker, aún fuera por problemas físicos. En contrapartida, regresan Wataru Endo y Federico Chiesa, este último incorporado a la lista europea en lugar del lesionado Giovanni Leoni. Además, el joven portero Kornel Misciur podría tener su primera convocatoria con el primer equipo.

El Eintracht Frankfurt, dirigido por Dino Toppmöller, atraviesa una temporada irregular en la Bundesliga, con problemas defensivos evidentes —ha recibido 24 goles en 10 partidos—. El técnico alemán confirmó la baja del mediocampista Oscar Højlund por lesión muscular y la titularidad del arquero Michael Zetterer, que reemplazará a Kaua Santos.