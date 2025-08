Erik Lira asegura que en Cruz Azul están "a muerte" con Larcamón pese a goleada en Leagues Cup

Cruz Azul se presentó en la Leagues Cup con una humillante goleada 7-0 ante Seattle Sounders. Sin embargo, el grupo se mantiene firme con Nicolás Larcamón. Así lo aseguró Erik Lira en entrevista con TUDN previo al partido contra LA Galaxy.

"El proceso apenas va empezando, con Nicolás (Larcamón) nos conocemos de a poco. No fue una pretemporada como debió haber sido, unos en Selección, otros con compañeros y familiares, pero estamos a muerte con Nicolás y el cuerpo técnico”, declaró.

“Venimos conociéndonos, viendo de qué somos capaces, el entrenar así cuesta un poco, no ves el resultado instantáneo, hay que insistir, una vez que despeguemos, nadie nos va a parar, estamos convencidos de eso", añadió.

La Máquina está en un momento delicado | MEXSPORT

Cruz Azul volverá más fuerte, prometió Lira

Por otra parte, aseguró que el resultado ante Seattle no los define y que están listos para regresar con más fuerza. "Dolió bastante, estamos avergonzados, pero esto nos hará más fuertes, mañana vamos a decir ‘acuérdense cuando estábamos en Seattle, que éramos los peores’".

"Es un accidente, nos dolió, pero asumimos la responsabilidad tanto jugadores como cuerpo técnico, nos hace más fuertes, veníamos de ganarles en CU, pero el futbol es así, como que en cualquier distracción puede pasar una catástrofe, estamos fuertes y mañana tenemos una revancha", finalizó.

La Máquina sufrió un duro descalabro ante Sounders | MEXSPORTS

Cruz Azul no tuvo preparación adecuada

Por otra parte, Lira consideró que antes de enfrentar al equipo de Seattle no tuvieron oportunidad de entrenar adecuadamente, pero que eso no justifica la derrota ni la humillación. "La verdad, fue una preparación un poco atípica de partido, si bien 48 horas antes no podíamos entrenar, había muchísima gente, no se podía entrenar".

"Repito, no por eso perdemos, estamos avergonzados, dolidos, pero con hambre y ganas, qué mejor que mañana, sabiendo que nuestra gente nos apoyará aquí en Los Ángeles", finalizó.

TAMBIÉN TE PUEDE INTERESAR: ¡Manchados! Gilberto Mora confesó que Reus nunca le pidió su playera, fue una broma de sus compañeros



Cruz Azul sufrió una inesperada goleada en contra | MEXSPORT