Eslovenia vs Suiza EN VIVO Eliminatorias Mundialistas UEFA

La selección de Eslovenia recibirá a Suiza en un duelo clave correspondiente a la Jornada 4 del Grupo B de las Eliminatorias UEFA rumbo al Mundial 2026, en el Stadion Stožice de Ljubljana.

Suiza llega con pleno de victorias en las tres primeras fechas y se posa como líder sólido del grupo. Eslovenia, por su parte, ha arrancado con un desempeño más irregular: apenas suma dos puntos y todavía no conoce la victoria en esta fase.

En los enfrentamientos directos recientes, los suizos llevan ventaja: de los últimos cinco choques ante Eslovenia han ganado cuatro, frente a una victoria local.