Eslovenia vs Suiza EN VIVO Eliminatorias Mundialistas UEFA

Los rossocrociati buscan su pase a la Copa del Mundo de México, EU y Canadá

Eslovenia vs Suiza EN VIVO Eliminatorias Mundialistas UEFA
Eslovenia vs Suiza EN VIVO Eliminatorias Mundialistas UEFA | RÉCORD
REDACCIÓN RÉCORD
13 de Octubre de 2025

La selección de Eslovenia recibirá a Suiza en un duelo clave correspondiente a la Jornada 4 del Grupo B de las Eliminatorias UEFA rumbo al Mundial 2026, en el Stadion Stožice de Ljubljana.

Suiza llega con pleno de victorias en las tres primeras fechas y se posa como líder sólido del grupo. Eslovenia, por su parte, ha arrancado con un desempeño más irregular: apenas suma dos puntos y todavía no conoce la victoria en esta fase.

En los enfrentamientos directos recientes, los suizos llevan ventaja: de los últimos cinco choques ante Eslovenia han ganado cuatro, frente a una victoria local.

TE PUEDE INTERESAR

Barcelona confirma baja de Dani Olmo

Internacionales | 13/10/2025

Barcelona confirma baja de Dani Olmo y apunta a perderse el Clásico ante Real Madrid
Lamine Yamal, tras perder el Balón de Oro

Futbol Internacional | 13/10/2025

Real Madrid tiembla: FC Barcelona recupera a Lamine Yamal de cara al Clásico de LaLiga
Carlo Ancelotti da esperanzas a Neymar de ser convocado con Brasil para la Copa del Mundo 2026

Futbol Internacional | 13/10/2025

Carlo Ancelotti da esperanzas a Neymar de ser convocado con Brasil para la Copa del Mundo 2026
Te recomendamos
Copa del Mundo 2026: Selecciones que pueden clasificar esta semana a la justa
Copa del Mundo
Futbol

LO ÚLTIMO

 