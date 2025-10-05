Estos son los jugadores más destacados de Chile, próximo rival de México en el Sub-20

Este martes, después de asegurar su calificación a la fase de Octavos de Final de la Copa Mundial Sub-20, México se enfrentará a la Selección de Chile, buscando seguir avanzando en la competición que se desarrolla en el país sudamericano.

Los dirigidos por Eduardo Arce, tendrán que prestar atención un par de jugadores, mismos que mueven los hilos del cuadro que es entrenado por Nicolás Córdova.

La selección de Chile se enfrentará a México | @LaRoja

A pesar de haber recibido cinco goles, Sebastián Mella es el arquero titular de esta joven selección chilena, quien ayudó a su equipo a que la diferencia de goles los tuviera metidos en la siguiente ronda del torneo.

En el aparato ofensivo hay tres jugadores que resaltan por sobre sus compañeros, el interior derecho Lautaro Millán (que juega en el Independiente de Avellaneda) y Juan Francisco Rossel, capitán de la selección chilena y el 9 del equipo andino.

El otro jugador destacado es Willy Chatiliez, extremo derecho que juega en el SD Huesca en la segunda división del futbol español.

Chile Sub-20 no podrá contar con la presencia de Emiliano Ramos, extremo izquierdo que fue clave en los partidos previos que tuvo la selección sudamericana.

