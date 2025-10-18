Fulham vs Arsenal EN VIVO Premier League Jornada 8

La Premier League 2025/26 continúa con un duelo que promete emociones en Londres: el Fulham recibe al Arsenal en Craven Cottage por la jornada 8 del campeonato. Los Cottagers llegan con la misión de levantarse tras dos derrotas consecutivas fuera de casa, mientras que los Gunners atraviesan su mejor momento y defienden el liderato absoluto de la Liga inglesa.

El conjunto dirigido por Marco Silva ha mostrado dos caras muy distintas en esta temporada. Mientras su rendimiento como visitante ha sido irregular, su fortaleza en casa lo mantiene competitivo. El Fulham ocupa la 14ª posición con 8 puntos, producto de dos victorias, dos empates y tres derrotas. Sin embargo, su rendimiento en Craven Cottage es inmejorable: están invictos como locales en todas las competiciones, con cuatro triunfos y un empate. Ese equilibrio en su feudo será su principal arma ante un rival que llega en plena forma.

El Arsenal, por su parte, es el equipo más enrachado del campeonato. Bajo la dirección de Mikel Arteta, los Gunners lideran la Premier con 16 puntos tras cinco victorias, un empate y una derrota, manteniendo un punto de ventaja sobre el Liverpool. Su última victoria fue un sólido 2-0 ante el West Ham, con lo que sumaron su cuarto triunfo consecutivo en Liga. A esto se suma una impresionante racha de siete partidos sin perder en todas las competiciones, con seis victorias y apenas dos goles encajados.

El compromiso ante Fulham representa más que un simple derbi londinense: es una prueba de carácter para un Arsenal que busca confirmar su madurez competitiva. La defensa, comandada por William Saliba y Gabriel Magalhães, ha sido un pilar clave, con solo tres goles recibidos en siete partidos de Premier. Además, la variedad ofensiva del equipo —con nueve jugadores diferentes anotando— demuestra que los de Arteta no dependen de una sola figura.

Fulham quiere mantener su dominio reciente en casa

Aunque las estadísticas históricas favorecen ampliamente al Arsenal, el Fulham puede presumir de haberle tomado la medida a los Gunners en su estadio. En los dos últimos enfrentamientos en Craven Cottage, los locales lograron un triunfo 2-1 en diciembre de 2023 y un empate 1-1 en abril de 2025, rompiendo una racha de cinco derrotas consecutivas ante los del norte de Londres. Esa solidez como anfitrión alimenta la confianza de los Cottagers, que saben que un nuevo resultado positivo los alejaría de la zona baja.

El desafío para el Fulham será resistir la presión alta y el ritmo de posesión que impone el Arsenal. Silva buscará equilibrar su esquema entre solidez defensiva y velocidad al contragolpe, con figuras como el mexicano Raúl Jiménez, Willian y Andreas Pereira como cartas ofensivas clave. La afición en Craven Cottage ha sido determinante esta temporada, y el equipo espera aprovechar ese impulso para frenar al líder.

Históricamente, el dominio gunner ha sido claro: 43 victorias del Arsenal, 9 del Fulham y 13 empates en 65 enfrentamientos. No obstante, los últimos cinco duelos muestran un equilibrio mayor: tres triunfos para el Fulham y dos para el Arsenal, prueba de que los Cottagers han aprendido a competir en estos derbis. Además, los Gunners solo han perdido uno de sus últimos 18 derbis londinenses, una estadística que respalda su favoritismo pero también los obliga a mantener la concentración.