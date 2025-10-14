Japón vence a Brasil por primera vez en el regreso de Tokio

La Selección de Japón venció a su similar de Brasil por primera vez el martes, luchando desde dos goles para ganar el amistoso 3-2 en el Estadio Ajinomoto. Ayase Ueda hizo el gol de la victoria con un cabezazo en el minuto 71, enviando a la multitud agotada a la celebración.

Fue la primera victoria histórica de Japón sobre la potencia sudamericana en su decimocuarto intento. El entrenador de Brasil, Carlo Ancelotti, hizo varios cambios en el equipo que ganó 5-0 en Corea del Sur hace cuatro días, pero el cinco veces campeón del mundo continuó su fuerte forma desde Seúl con una primera mitad dominante en la capital japonesa.

Japón remontó contra Brasil | AP

Brasil tomó la ventaja en Japón

Los goles de Paulo Henrique y Gabriel Martinelli pusieron a los visitantes aparentemente en control en el descanso, y una victoria número 12 sobre Japón parecía probable.

Sin embargo, siete minutos después del reinicio, Takumi Minamino aprovechó un error de Fabricio Bruno para anotar desde dentro del área. Justo después de la hora, el tiro de Keito Nakamura se desvió de Bruno para llevar a Japón a la altura. Ambos equipos ya se han clasificado para la Copa Mundial de 2026, que será coorganizada por Estados Unidos, Canadá y México.

Los nipones lograron una histórica victoria | AP

Es una histórica victoria para el conjunto asiático, que nunca había vencido a la Canarinha desde 1989. Entre sus partidos más relevantes previo al de este martes estuvo la derrota 1-4 en la Copa Mundial de Alemania 2006 y el empate 2-2 en la Copa Confederaciones de 2005.

Japón remontó en casa | AP

¿Cómo le ha ido a Carlo Ancelotti con Brasil?

En seis partidos dirigidos hasta ahora, Carletto tiene tres victorias, un empate y dos derrotas. Sus cuatro primeros compromisos fueron de eliminatorias de Conmebol, en los cuales empató sin goles en su debut contra la Selección de Ecuador y luego venció 1-0 a Paraguay y 3-0 a Chile; cerró el clasificatorio con la derrota 1-0 ante Bolivia.

Mientras que en esta Fecha FIFA de octubre venció 0-5 a Corea del Sur, previo a la derrota de este martes. Aunque todavía no hay confirmación oficial, para noviembre se tiene previsto que Brasil se mida ante Senegal y Túnez en un par de amistosos en Londres y París, respectivamente.

Fue la segunda derrota para Brasil con Ancelotti en el banquillo | AP