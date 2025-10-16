Javier Milei quiere ir a ver la Gran Final de Argentina Sub-20 pese a desfinanciar selecciones inferiores

El presidente de Argentina, Javier Milei, planea asistir a la Gran Final de la Copa del Mundo Sub-20 que se disputa en Chile, a pesar de los recientes roces que ha mantenido con la Asociación del Futbol Argentino (AFA). De acuerdo con información de Doble Amarilla, el mandatario ya solicitó permiso a las autoridades chilenas para poder viajar al país andino y presenciar el encuentro decisivo.

Milei y Claudio 'Chiqui' Tapia, presidente de la AFA, protagonizaron un fuerte enfrentamiento a raíz de los recortes presupuestarios que afectaron directamente a las selecciones juveniles argentinas. El conflicto escaló cuando el mandatario impulsó medidas que redujeron el financiamiento estatal destinado al fútbol formativo.

El Decreto 1212

Uno de los puntos más polémicos fue la intención del gobierno de Milei de derogar el Decreto 1212, una normativa clave que desde el año 2003 permitió que las asociaciones deportivas —entre ellas la AFA— pagaran menos contribuciones patronales. Este decreto fue impulsado durante la presidencia de Eduardo Duhalde y mantenido por administraciones posteriores, ya que brindaba alivio económico a los clubes argentinos.

El Decreto 1212/2003 establece un régimen especial de aportes y contribuciones a la seguridad social para las instituciones deportivas sin fines de lucro. Gracias a este marco, la AFA y los clubes profesionales pudieron destinar más recursos a infraestructura, formación de juveniles y desarrollo de las selecciones nacionales. La eliminación del decreto, como proponía Milei, implicaría una carga impositiva mucho mayor para las organizaciones futbolísticas.

¿Cuáles han sido sus problemas?

La AFA y varios clubes expresaron públicamente su rechazo a la medida, argumentando que pondría en riesgo las divisiones inferiores, el futbol femenino y los programas sociales vinculados al deporte. Desde entonces, las relaciones entre el gobierno argentino y el ente rector del futbol nacional se tensaron considerablemente.

A pesar de este contexto adverso, Javier Milei habría manifestado su deseo de acompañar a la Selección Sub-20 en la final del torneo juvenil que se disputa en Chile. De acuerdo con medios argentinos, el presidente solicitó formalmente autorización a la policía chilena para viajar durante el fin de semana y asistir al partido definitorio.

Fuentes cercanas al mandatario sostienen que su intención es "mostrar apoyo institucional a los jóvenes futbolistas" y separar el aspecto político de lo deportivo. Sin embargo, dentro de la AFA hay voces que consideran el gesto como un intento de reconciliación mediática tras semanas de tensión.

El Mundial Sub-20 de Chile ha generado gran expectativa en Sudamérica, especialmente por el desempeño del conjunto argentino. Si Milei finalmente logra asistir a la final, su presencia podría marcar un nuevo capítulo en la compleja relación entre la Casa Rosada y la AFA, justo cuando el futbol juvenil vuelve a ser motivo de orgullo nacional.

