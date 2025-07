Periodista argentino estalla contra Keylor Navas ante posible llegada a Pumas

La posible llegada de Keylor Navas a los Pumas sigue generando debate y en Argentina no es la excepción, ahora Gastón Edul ha mostrado su postura sobre el tema que vive en Newell's Old Boys y no dudó en criticar al arquero.

Fue durante un stream del creador de contenido Davoo Xeneize que el colaborador de TyC Sports arremetió y pidió que los clubes argentinos se hagan respetar ante estos casos.

“Los equipos argentinos se tienen que hacer respetar. ¿Sabés qué pasa? Los jugadores se plantan, vienen los clubes, arreglan directamente con ellos, y no es así, resaltó el periodista.

Gastón Edul se quejó por el tema cuando antes nadie volteaba a ver a Keylor Navas y que provocó una pausa en su carrera hasta que llegó el conjunto rojinegro para darle una oportunidad: “Ahora que atajó bien en Newell’s y entró en el mercado sudamericano, viene Pumas por él. Firmó contrato con Newell’s, que lo respete”.

Situación de Navas

Los Pumas buscan los servicios de Keylor Navas y han lanzado una oferta formal de un millón de dólares; sin embargo, Newell’s no quiere desprenderse del arquero, equipo con quien tiene contrato hasta 2026 luego de firmar a principios de 2025.

Newell’s pide más dinero

De acuerdo al periodista argentino quien habló en entrevista con RÉCORD+ menciona que el conjunto de la ‘Lepra’ quiere dejarlo ir a cambio de dos o tres millones de dólares. Cabe mencionar, que según transfermarkt está valuado en un millón de euros (Un millón 160 mil 275 de dólares).

