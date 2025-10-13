Piojo Herrera ‘minimiza’ presión previo al Costa Rica vs Nicaragua

Costa Rica se juega su clasificación al Mundial 2026, cuando reciba en San José, ante Nicaragua; los Ticos buscan su primera victoria en la Eliminatorias de la Concacaf de lo contrario pondrían en predicamento su pase.

Sin embargo, Miguel ‘Piojo’ Herrera ha mostrado su mesura y resaltó que la presión es parte de la profesión y que buscarán arriesgar para sacar los tres puntos ante los pinoleros en la cuarta fecha del Grupo C.

¿Qué dijo Miguel Herrera?

“Cuando se juega profesionalmente se tiene presión. Ahora, la forma de arriesgar viene desde la banca, donde tomaremos decisiones, porque hay que arriesgar y ganar”, dijo el entrenador mexicano en la previa en donde sigue sin sacar el triunfo.

Miguel Herrera recalcó que no han hecho malos partidos: “Hemos estado en dos partidos arriba y no hemos aprovechado esa ventaja. En el último juego lo hicimos rayando en lo perfecto en defensa, pero también tuvimos oportunidades que no concretamos."

El entrenador mexicano tendrá que hacer modificaciones obligadas en su esquema ante la baja de Orlando Galo y Alexis Gamboa: “Tenemos que hacer dos modificaciones por los suspendidos, y ya trabajamos con la gente que tenemos en mente.

Finalmente, apuntó a que buscará sí o sí el triunfo, situación que lo mantendría vivo en su sector: “Vamos a cerrar filas para sacar el once ideal que salte a la cancha. Tenemos obligaciones y vamos a salir con eso: con la obligación de ganar”.

¿Cómo va en la clasificación?

Costa Rica vive un momento tenso rumbo al Mundial 2026, los comandados por el Piojo Herrera no han podido ganar en tres juegos que han disputado en la Ronda Final del clasificatorio mundialista y registran tres puntos derivado en empates ante Haití y Nicaragua.

El Grupo C tiene a Haití como líder con 5 unidades, mientras que en el segundo puesto aparece Honduras con las mismos puntos aunque con una menor diferencia de goles; dichos equipos se enfrentarán y es donde los Ticos buscarían aprovechar una derrota o empate entre los principales rivales.

