Este es el difícil panorama para el Piojo Herrera y Flaco Tena en Eliminatorias de Concacaf

Las Eliminatorias de la CONCACAF rumbo a la Copa del Mundo de 2026 avanzaron a una etapa decisiva, con tres grupos que mantienen una lucha cerrada por los boletos directos al torneo que se celebrará en México, Estados Unidos y Canadá. Tanto para Costa Rica con Miguel Herrera como a Guatemala con Luis Fernando Tena les espera un cierre turbulento, en el que buscarán al menos calificar vía repechaje.

Miguel Herrera y Luis Fernando Tena l IMAGO7

¿CUÁL ES EL PANORAMA DE LAS ELIMINATORIAS DE CONCACAF?

De entrada, cabe recordar que los líderes de cada sector clasifican de forma directa, mientras que los dos mejores segundos lugares disputarán un repechaje intercontinental.

En el Grupo A, Surinam y Panamá comparten la cima con cinco puntos y una diferencia de goles de +1. El Salvador ocupa el tercer puesto con tres unidades, y Guatemala, bajo el mando de Luis Fernando Tena, se mantiene con dos. El equipo guatemalteco necesita ganar sus tres partidos restantes y esperar que los enfrentamientos directos entre Panamá y Surinam dejen margen para alcanzar la primera posición o, al menos, ubicarse entre los mejores segundos.

Tena y Guatemala l IMAGO7

Guatemala enfrentará a El Salvador, Panamá y Surinam. Un tropiezo en cualquiera de estos juegos reduciría de manera considerable las posibilidades de clasificación. Incluso, el duelo ante El Salvador de este mismo martes será determinante, ya que una derrota podría dejar sin opciones al cuadro chapín.

Panamá y Surinam se medirán en la próxima jornada en un enfrentamiento directo por la cima. El ganador podría encaminar su pase directo al Mundial si mantiene la regularidad en los siguientes encuentros. El Salvador, con tres puntos, todavía conserva opciones matemáticas, aunque deberá ganar sus tres partidos y esperar resultados de otros sectores para aspirar al repechaje.

¿CUÁL ES EL PANORAMA DEL GRUPO B EN LAS ELIMINATORIAS DE CONCACAF?

En el Grupo B, Curazao encabeza la tabla con siete unidades, seguido de Jamaica con seis y Trinidad y Tobago con cuatro. Bermudas no tiene puntos y ya se encuentra eliminado. Jamaica buscará aprovechar su próximo partido ante Bermudas para tomar la delantera antes del duelo clave contra Curazao, donde se podría definir al clasificado directo.

El calendario de este grupo incluye partidos decisivos como Trinidad y Tobago vs Jamaica y Jamaica vs Curazao, encuentros que podrían definir no solo al líder, sino también a uno de los dos mejores segundos lugares de la zona. En caso de empate en puntos, la diferencia de goles sería el primer criterio de desempate, seguida por los goles anotados y los resultados entre los equipos involucrados.

Flaco Tena l IMAGO7

¿CUÁL ES EL PANORAMA DEL GRUPO C EN LAS ELIMINATORIAS DE CONCACAF? ¿QUÉ NECESITAN MIGUEL HERRERA Y COSTA RICA PARA CALIFICAR?

En el Grupo C, Haití y Honduras lideran con cinco puntos, mientras que Costa Rica, bajo la dirección de Miguel Herrera, suma tres. Nicaragua cierra con una unidad. El cuadro tico requiere tres victorias consecutivas para alcanzar o superar a los líderes y mantenerse con vida en la eliminatoria.

Hasta este momento, la Selección Tica no entraría ni siquiera como uno de los dos mejores segundos lugares. Por lo tanto, el combinado costarricense deberá vencer a Nicaragua, Haití y Honduras para llegar a doce puntos, cifra que podría asegurar la primera posición o al menos colocarlo en zona de repechaje.

El duelo entre Honduras y Haití será determinante para el futuro del grupo. Un empate en ese encuentro abriría la posibilidad para que Costa Rica se meta a la pelea. En caso de que los tres equipos terminen con la misma cantidad de puntos, el criterio de desempate de CONCACAF establece que se prioriza la diferencia de goles, luego los goles a favor y, en última instancia, el resultado entre ellos.

Piojo Herrera l IMAGO7

En caso de que Costa Rica o Guatemala no logren el primer lugar de su grupo, podrían buscar uno de los dos boletos al repechaje intercontinental. Dichos boletos se asignarán a los segundos lugares con mejor rendimiento general entre los tres grupos.

El repechaje intercontinental se disputará en marzo de 2026 en una sede neutral. Concacaf contará con dos representantes, que se enfrentarán a selecciones de otras confederaciones. Los ganadores de esos duelos avanzarán a la fase final del torneo, completando la lista de participantes para la Copa del Mundo que albergarán México, Estados Unidos y Canadá.

Con este panorama, Haití, Curazao y Surinam aparecen, por ahora, como los clasificados directos, aunque nada está definido. Por otro lado, Costa Rica y Guatemala deben sumar de forma perfecta y esperar combinaciones favorables para evitar quedar fuera de la próxima Copa del Mundo.